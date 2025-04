++ Region: Bis zu 24 Grand – warmes Wochenende voraus ++

In Rheinland-Pfalz und im Saarland ist es zum Ende der Woche sonnig und warm. Am Freitag zeigt das Thermometer bis zu 24 Grad.

BARWEILER. Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland dürfen sich auf sonniges Wetter freuen. Am Freitag solle es nicht regnen und es sei sonnig, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Die Temperaturen steigen demnach auf Höchstwerte von 18 bis 24 Grad. Dazu gehe ein schwacher bis mäßiger Wind.

Am Samstag sei es heiter, zeitweise gebe es auch einige Wolken, hieß es weiter. Außerdem bleibe es trocken. Das Thermometer zeige maximal 17 bis 21 Grad – mit den höchsten Werten im Südwesten. Der Wind sei mäßig. Im Bergland gebe es ab dem Nachmittag aber teils starke Böen.

Am Sonntag sei es in Rheinland-Pfalz und im Saarland weiterhin heiter und nach Osten hin zeitweise wolkig. Regen soll es keinen geben. Die Temperaturen lägen bei Höchstwerten von 11 bis 15 Grad. Es wehe ein mäßiger Wind, der in Gipfellagen zeitweise von starken Böen begleitet werde. (Quelle: dpa)