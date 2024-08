GILLENFELD. Bislang unbekannte Täter hebelten am 10.8.2024 im Zeitraum zwischen 15.30 Uhr und 20.10 Uhr in Gillenfeld in der Straße „Im Brühl“ die Wohnungstür zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf und verschafften sich somit Zutritt zum Inneren.

Nach derzeitigem Stand entwendeten die bislang unbekannten Täter rund 500 Euro Bargeld sowie Schmuck. Hinweise zur Tat werden an die Polizeiinspektion Daun unter der 06592/96260 erbeten. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)