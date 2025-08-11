Region: Frontalkollision unter Alkohol – drei Verletzte, darunter ein Kind (2)

RHAUNEN/SULZBACH. Bei einem schweren Verkehrsunfall, der sich am 10. August 2025 gegen 7.50 Uhr auf der L180 zwischen Rhaunen und Sulzbach ereignete, wurden insgesamt drei Personen verletzt, eine davon schwer. Der 30-jährige Unfallverursacher geriet in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug, welches mit einer 37-jährigen Mutter und ihrem 2-jährigen Sohn besetzt war.

Durch die Wucht des Aufpralls wurden die beiden Insassen des entgegenkommenden Fahrzeugs leicht verletzt. Der Unfallverursacher erlitt schwere Verletzungen. Alle Beteiligten wurden in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die L180 musste für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Bei der Unfallaufnahme wurde bei dem 30-Jährigen ein Atemalkoholwert von knapp einem Promille festgestellt. Nach eigenen Angaben war er zudem übermüdet. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. (Quelle: Polizeidirektion Trier)