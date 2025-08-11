Luxemburg: Alkoholfahrten, Einbrüche, aggressives Verhalten gegen die Polizei

LUXEMBURG. Die Police Grand-Ducale meldet für den gestrigen Sonntag u.a. Einbrüche und Alkoholfahrten an unterschiedlichen Orten im Großherzogtum.

Am Nachmittag des 10.8.2025 kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Rue Ermesinde in Luxembourg-Limpertsberg, bei dem Täter sich Zugang zum Inneren verschafften und mehrere Schränke durchwühlten, bevor sie von der Alarmanlage gestört wurden und flüchteten.

Am selben Nachmittag wurde ein Einbruch in eine Garage eines Einfamilienhauses in der Route de Luxembourg in Bereldange, bei dem ersten Informationen nach ein bis dato unbekannter Täter ins Innere gelangte und ein Fahrrad entwendete.

In beiden Fällen wurden Ermittlungen eingeleitet.

Am Abend des 10.8.2025 wurde der Polizei auf der Avenue de la Gare in Esch-sur-Alzette ein Fahrzeug gemeldet, welches gegen ein vor Ort geparktes Fahrzeug gestoßen war und dessen Fahrer möglicherweise alkoholisiert sei. Eine Polizeistreife konnte den Fahrer antreffen. Dieser wies deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum auf. Der Alkoholtest verlief positiv und ein provisorisches Fahrverbot wurde ausgestellt.

Am selben Abend fiel einer Polizeistreife in der Rue Clairefontaine in Diekirch ein Fahrzeug auf, da in dieser Straße ein Fahrverbot in beide Richtungen gilt (Circulation interdite dans les deux sens). Eine gebührenpflichtige Verwarnung wurde entsprechend ausgestellt. Bei der Kontrolle konnten die Beamten zudem Alkoholgeruch beim Fahrer feststellen. Der Alkoholtest verlief positiv und der Führerschein wurde eingezogen.

In der Nacht zum 10.8.2025 wurde gegen 2.30 Uhr ein Mann in einem Lokal in der Avenue Grande-Duchesse Charlotte in Dudelange gemeldet, der die Kunden belästigen und das Lokal nicht verlassen würde. Eine Polizeistreife konnte den Mann vor Ort antreffen. Er wurde zwecks weiterer Amtshandlungen auf die Dienststelle gebracht. Dabei verhielt er sich den Beamten gegenüber allerdings unkooperativ, beleidigte diese und wurde ihnen gegenüber handgreiflich. Protokoll wegen Rebellion wurde daraufhin erstellt.

Am Morgen des 10.8.2025 wurde gemeldet, dass es zu einem Diebstahl aus einer Garage in der Rue des Gaulois in Luxembourg-Bonnevoie gekommen war, bei dem unter anderem ein E-Tretroller entwendet wurde. Im Rahmen der Untersuchungen konnte der Tatverdächtige mit dem entwendeten E-Tretroller am Bahnhof in Esch/Alzette gestellt werden. Bei diesem konnte weiteres Diebesgut sichergestellt werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde Protokoll erstellt und das Diebesgut den rechtmäßigen Besitzern zurückerstattet. (Quelle: Police Grand-Ducale)