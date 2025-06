RLP: Frauen sexuell misshandelt und vergewaltigt – Prozess gegen 35-Jährigen

KOBLENZ. Am 14. Juli 2025 beginnt vor der 2. Strafkammer des Landgerichts Koblenz ein Strafprozess wegen Vergewaltigung am Tatort Lahnstein.

Die Staatsanwaltschaft legt dem 35-jährigen Angeklagten Tanju A. zur Last, im Januar 2025 eine Frau unter Gewaltanwendung sexuell misshandelt und eine andere Frau vergewaltigt zu haben. Er soll bei beiden Frauen den stark alkoholisierten Zustand der Frauen ausgenutzt und sie jeweils mit dem Taxi aus Koblenz zu sich in die Wohnung gebracht haben. Die Taten habe er dann in seiner Wohnung begangen. (Quelle: Landgericht Koblenz)