LUXEMBURG. Der 15-jährige Samuel Muniz Machado wird seit dem 25.6.2025, gegen 7.00 Uhr, vermisst.

Er ist von schlanker Statur, hat kurze, braune Haare und spricht Luxemburgisch, Französisch und Portugiesisch. Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten sollen bitte der Polizeidienststelle Differdange per Telefon unter der Nummer (+352) 244 53 1000 oder per E-Mail an [email protected] gemeldet werden. (Quelle: Police Grand-Ducale)