Krankenkasse: Patienten zufrieden mit Kliniken in Rheinland-Pfalz

MAINZ. AOK-Versicherte sind laut einer Auswertung der Krankenkasse generell zufrieden mit ihrer Versorgung in rheinland-pfälzischen Krankenhäusern. «Erfreulicherweise sehen wir insgesamt eine hohe Zufriedenheit mit den Krankenhäusern in Rheinland-Pfalz von 84 Prozent», sagte Martina Niemeyer, Vorstandsvorsitzende der AOK Rheinland-Pfalz/Saarland.

Rund 25.000 Versicherte beantworteten für die Auswertung seit März 2023 bis Februar dieses Jahres nach einem Klinikaufenthalt 39 Fragen. Darunter waren laut der Krankenkasse unter anderem Fragen zu Wartezeiten, Sauberkeit, Kommunikation und zur pflegerischen Versorgung.

Navigator zeigt Bewertungen für Krankenhäuser

83 Prozent der Befragten in Rheinland-Pfalz würden demnach die Klinik, in der sie selbst behandelt wurden, Familie und Freunden empfehlen. «Auf die Frage, ob sie sich bei Bedarf noch einmal in der gleichen Klinik behandeln lassen würden, antworteten durchschnittlich 82 Prozent der Befragten in Rheinland-Pfalz zustimmend», schrieb die AOK.

Die Krankenkasse macht die aktuellen Ergebnisse für einzelne Kliniken in ihrem Gesundheitsnavigator öffentlich. Dort werden für Rheinland-Pfalz bei 71 von 85 Krankenhaus-Standorten Bewertungen von Patienten angezeigt. (Quelle: dpa)