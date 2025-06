Neuer Verfassungsschutzbericht: Landtag debattiert über Extremismus

Der Verfassungsschutz hält den Rechtsextremismus und den Islamismus für die stärksten Bedrohungen. Das Plenum will darüber debattieren - und über einen Gesetzentwurf, mit dem Neuland betreten wird.

MAINZ. Der rheinland-pfälzische Landtag wird sich am heutigen Mittwoch (ab 14.00 Uhr) mit Extremismus und den davon ausgehenden Bedrohungen für Demokratie und Parlamentarismus beschäftigen. Die SPD-Fraktion macht den jüngst vorgestellten Verfassungsschutzbericht zum Thema einer aktuellen Debatte.

Kernaussage des Berichts ist, dass die stärkste Bedrohung für die freiheitliche demokratische Grundordnung in Rheinland-Pfalz vom Rechtsextremismus und vom Islamismus ausgeht. Thema sein dürfte bei der Debatte auch der Gesetzentwurf, mit dem in Rheinland-Pfalz die Möglichkeit geschaffen werden soll, verfassungsfeindlichen Mitarbeitern von Abgeordneten oder Fraktionen staatliche Gelder zu streichen. Offiziell eingebracht wird diese Novelle aber erst am Donnerstag von den Fraktionen der Ampel-Koalition sowie der CDU-Fraktion.

Außerdem werden am Mittwoch im Landtag voraussichtlich mehrere Gesetze verabschiedet, etwa das Brand- und Katastrophenschutzgesetz. Das sieht erstmals hauptamtliche Brand- und Katastrophenschutzinspekteure vor. Auch die Novelle des Landesgesetzes zu hochschulrechtlichen Vorschriften dürfte eine Mehrheit finden. Mit ihr werden die Zweitstudiengebühren abgeschafft. (Quelle: dpa)