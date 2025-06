Bernkastel-Kues: Verwirrter prügelt mit Inline-Skates auf 19-Jährigen ein

BERNKASTEL-KUES. Am Abend des 10.6.2025 kam es in Bernkastel-Kues auf dem Vorplatz der Verbandsgemeindeverwaltung am Gestade zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Das 19-jährige Opfer wurde dabei leicht verletzt und wurde im Anschluss zur Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Gegen den alkoholisierten und psychisch auffälligen 37-jährigen Angreifer, welcher mit Inline-Skates auf den jungen Mann einschlug, wurde ein Ermittlungsverfahren aufgrund des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eröffnet. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)