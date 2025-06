++ Region: Temperaturen über 30 Grad – Hitzegewitter am Freitag ++

Hohe Temperaturen kommen in den nächsten Tagen auf die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland zu. Gegen Ende der Woche kann es vereinzelt zu Hitzegewittern kommen.

OFFENBACH. Nach einem trüben Wochenstart setzt sich zur Wochenmitte die Sonne über Rheinland-Pfalz und dem Saarland durch. Im Tagesverlauf werden Temperaturen zwischen 21 und 26 Grad erwartet, bei weitgehend wolkenlosem Himmel, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt.

In der Nacht zu Donnerstag bleibt es klar. Die Temperaturen sinken auf 15 bis 9 Grad. Am Donnerstag soll dann in weiten Teilen die Grenze von 30 Grad geknackt werden. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 28 und 32 Grad, bei einigen wenigen Schleierwolken wird erneut viel Sonne erwartet.

Am Freitag soll es mit 30 bis 34 Grad noch etwas wärmer werden, dabei ist auch mit Schwüle zu rechnen. Vereinzelt könne es zu kleineren Schauern oder Hitzegewittern kommen, sagen die Meteorologen. (Quelle: dpa)