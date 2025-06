Nationalpark Hunsrück-Hochwald: Jubiläum mit Musik, Wanderungen und Führungen

HILSCHEID. Mit einem bunten Programm wird an diesem Wochenende das zehnjährige Bestehen des Nationalparks Hunsrück-Hochwald gefeiert. Los geht es am heutigen Samstag (10.00 Uhr) mit einer offiziellen Eröffnung des rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Alexander Schweitzer (SPD), der rheinland-pfälzische Umweltministerin Katrin Eder (Grüne) und der saarländischen Umweltministerin Petra Berg (SPD).

Danach stehen reichlich Musik, Wanderungen und Führungen auf der Agenda. Am Samstag laufen die Fest-Aktivitäten am Nationalpark-Tor Erbeskopf. Am Sonntag und Montag ziehen die Festivitäten dann an das Nationalpark-Tor Keltenpark im saarländischen Nonnweiler-Otzenhausen weiter. Auch hier sorgen Ranger und Nationalparkführer für Naturerlebnisse.

Der Nationalpark war an Pfingsten 2015 offiziell eröffnet worden. Er erstreckt sich über 10.000 Hektar. Rund 90 Prozent liegen in Rheinland-Pfalz, zehn Prozent sind im Saarland.

Als der Park an den Start ging, lag der Wildnisbereich bei 25 Prozent. Erklärtes Ziel war damals, im Jahr 2045 dann 75 Prozent wilde Natur zu haben. Nun wird aber alles schneller wild als gedacht. Das Ziel wird jetzt voraussichtlich schon 2030 erreicht, wie das Umweltministerium mitteilte. (Quelle: dpa)