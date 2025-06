Rock am Ring geht weiter: Zweite Runde mit Slipknot und Rise Against

Auf der Bühne wird es wieder laut, aber bleiben die Fans auch trocken? Das Jubiläum von Rock am Ring geht in die zweite Runde.

NÜRBURG. Bei Rock am Ring stehen am zweiten Festivaltag unter anderem die Bands Rise Against und Slipknot sowie der Rapper Kontra K auf den Bühnen. Den Auftakt macht heute (14.55 Uhr) die Kölner Emo-Pop-Band Still Talk.

Allerdings könnte es am Nürburgring in der Eifel ungemütlich werden. Der Deutsche Wetterdienst rechnet mit zahlreichen Schauern und einzelnen Gewittern. Lokal sei in Rheinland-Pfalz auch Starkregen nicht ausgeschlossen.

Beim 40-jährigen Jubiläum des Festivals spielen insgesamt rund 100 Acts auf vier Bühnen. Zeitgleich findet das Zwillingsfestival Rock im Park in Nürnberg statt. Beide gehen noch bis Sonntagnacht. (Quelle: dpa)