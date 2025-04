Rettung aus der Luft: Christoph 10 wird 50 – großer Familientag in Wittlich!

WITTLICH. Ein halbes Jahrhundert fliegt der Rettungshubschrauber „Christoph 10“ nun schon im Einsatz für Menschenleben – Grund genug zu feiern! Am Sonntag, den 18. Mai 2025, lädt der ADAC gemeinsam mit Partnern von 10 bis 16 Uhr rund um den Kinopalast Wittlich und das Eventum zu einem großen Tag der Familie ein.

Was als medizinisches Pilotprojekt begann, ist heute eine regionale Institution: Seit 50 Jahren hebt „Christoph 10“ regelmäßig vom Flugplatz Wittlich ab – zur schnellen Rettung aus der Luft. Am Aktionstag erwartet die Besucher ein buntes Erlebnisprogramm für Groß und Klein mit spannenden Einblicken in die Arbeit von Rettern, Helfern und Blaulicht-Profis.

Das Programm im Überblick

Rettung hautnah erleben

Besuche den echten „Christoph 10“ und stelle der Crew deine Fragen zur Arbeit im Helikopter-Einsatz!

Für Kinder & Familien:

Hubschrauber-Hüpfburg

Malwerkstatt & Glücksrad

Teddy-Klinik – inkl. Sprechstunde für Kuscheltiere

Blaulichtmeile mit Feuerwehr, THW, DRK, Rettungshundestaffel & mehr

Informativ & interaktiv:

Infostände der ADAC Stiftung & des ADAC Regionalclubs Mittelrhein e.V.

Mitmachaktionen und spannende Technik für kleine und große Blaulichtfans

Gemeinsam feiern – und DANKE sagen

Der Tag der Familie ist nicht nur ein Fest, sondern auch eine Hommage an die Menschen, die in den letzten 50 Jahren in orangefarbener Uniform über Leben entschieden haben – vom Piloten bis zur Notärztin. Der ADAC und alle Partner laden herzlich dazu ein, mitzufeiern und mit staunenden Kinderaugen zu entdecken, was hinter „Christoph 10“ steckt.

Veranstaltung auf einen Blick:

Ort: Kinopalast Wittlich / Eventum

Datum: Sonntag, 18. Mai 2025

Zeit: 10:00–16:00 Uhr

Eintritt: Kostenlos