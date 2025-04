Trier: Busfahrer attackiert – Reizgas-Angriff nach Streit und Faustschlägen!

TRIER. Die Staatsanwaltschaft Trier hat Anklage gegen einen zum Tatzeitpunkt 21-jährigen Mann aus der Verbandsgemeinde Schweich an der Römischen Weinstraße erhoben. Ihm wird vorgeworfen, im Oktober 2024 einen Busfahrer im Bereich des Hauptbahnhofs in Trier mit einem Tierabwehrspray attackiert und verletzt zu haben.

Provokation eskaliert in Gewalt

Laut Anklageschrift soll es bereits am Vorabend des Vorfalls zu einem ersten Zwischenfall gekommen sein: Der Busfahrer wies den jungen Mann und eine weitere Person aus dem Bus, nachdem diese angeblich andere Fahrgäste belästigt hatten.

Am Folgetag eskalierte die Situation offenbar erneut. An der Haltestelle „Hauptbahnhof“ in Trier sollen der Angeklagte und sein Begleiter den Busfahrer lautstark provoziert und beleidigt haben. Die Lage schaukelte sich hoch: Nach Angaben der Staatsanwaltschaft habe der Busfahrer daraufhin den Begleiter des Angeklagten gegen den Bus gedrückt und ihm ins Gesicht geschlagen. Als Reaktion habe der 21-Jährige den Busfahrer mit Tierabwehrspray attackiert – ein Reizgas, das üblicherweise zur Abwehr von Tieren verwendet wird, jedoch beim Menschen starke Reizungen verursachen kann.

Busfahrer verletzt – Ermittlungen abgeschlossen

Der Busfahrer erlitt durch das Spray erhebliche Augenreizungen und musste medizinisch behandelt werden. Die Kriminalpolizei sicherte noch vor Ort Spuren und vernahm Zeugen des Vorfalls. Nach Abschluss der Ermittlungen sieht die Staatsanwaltschaft nun hinreichenden Tatverdacht gegeben und hat Anklage erhoben.