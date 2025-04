Angebranntes Essen sorgt für Feuerwehreinsatz in Trier-Ehrang

Am Dienstagvormittag, 23. April, wurde die Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand mit Personenrettung in der Normannenstraße in Trier-Ehrang alarmiert. Die Ursache: angebranntes Essen auf dem Herd.

Großeinsatz wegen Rauchentwicklung

Gegen 10:13 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle Trier der Notruf ein. Sofort rückten rund 25 Einsatzkräfte aus, darunter Löschzüge der Wachen eins und zwei, die Freiwillige Feuerwehr Ehrang, die Berufsfeuerwehr sowie der Rettungsdienst und der Führungsdienst.

Schnelles Handeln verhindert Schlimmeres

Vor Ort bestätigte sich die erste Meldung: Ein Topf mit Essen war auf dem Herd vergessen worden und hatte für eine gefährliche Rauchentwicklung gesorgt. Die Einsatzkräfte konnten zügig eingreifen und die Situation unter Kontrolle bringen. Eine Person war betroffen, musste jedoch laut Angaben nicht ins Krankenhaus gebracht werden.

Der Einsatz war nach rund 30 Minuten beendet – ein glimpflicher Ausgang dank des schnellen Handelns der Feuerwehr.