Kleinere Korrekturen – Endgültiges Ergebnis im Bundestagswahlkreis Trier

TRIER. Der Wahlausschuss für den Wahlkreis 202, der die Stadt Trier und den Landkreis Trier-Saarburg umfasst, hat jetzt im Rathaus unter der Leitung von OB Wolfram Leibe das Ergebnis der Bundestagswahl vom 23. Februar endgültig festgestellt. Im Vergleich zum vorläufigen Endergebnis, das am Wahlsonntag kurz vor Mitternacht feststand, gab es nach einer eingehenden Prüfung 23 kleinere Korrekturen, davon sieben im Stadtgebiet und 16 im Landkreis, die aber keine gravierenden Folgen hatten.

Das Endergebnis im Wahlkreis 202 der Bundestagswahl 2025:

Erststimmen:

Dominik Sienkiewicz (CDU): 30,8 Prozent

Verena Hubertz (SPD): 30,2 Prozent

Marcel Philipps (AfD): 14,2 Prozent

Corinna Rüffer (Bündnis 90/Die Grünen): 8,3 Prozent

Lin Lindner (Die Linke): 5,0 Prozent

Gerd Benzmüller (FDP): 4,0 Prozent

Leo Miguez (BSW): 3,4 Prozent

Niels Becker (Freie Wähler): 2,7 Prozent

Loreen Reemen (Volt): 1,0 Prozent

Matthias Reimann (ÖDP): 0,4 Prozent

Zweitstimmen:

CDU: 30,7 Prozent

SPD: 20,0 Prozent

AfD: 15,5 Prozent

Bündnis 90/Die Grünen: 12,2 Prozent

Die Linke: 7,7 Prozent

FDP: 4,7 Prozent

BSW: 4,4 Prozent

Freie Wähler: 2,0 Prozent

Tierschutzpartei: 1,1 Prozent

Volt: 0,9 Prozent

Die Partei: 0,5 Prozent

ÖDP: 0,2 Prozent

Bündnis Deutschland: 0,1 Prozent

MLPD: 0 Prozent

Die Wahlbeteiligung lag bei 83,6 Prozent, eine deutliche Steigerung gegenüber 2021 mit 77,2 Prozent.

Obwohl er die meisten Erststimmen erhielt, hat Dominik Sienkiewicz (CDU) kein Bundestagsmandat erhalten. Das liegt an der Wahlrechtsreform zur Verkleinerung des Bundestags: Falls eine Partei in einem Bundesland über die Erststimmen mehr Wahlkreise gewinnt, als ihr gemessen am Zweitstimmenergebnis an Sitzen zustehen, gehen die Wahlkreissieger mit den schlechtesten Ergebnissen leer aus. Dies war in Rheinland-Pfalz bei der CDU der Fall.

Die Region Trier-Saarburg wird aber im Bundestag durch Verena Hubertz (SPD) und Corinna Rüffer (Bündnis 90/Die Grünen) vertreten, die über die Listen ihrer Parteien eingezogen sind. OB Wolfram Leibe bedankte sich als Wahlleiter bei den zahlreichen Wahlhelferinnen und Wahlhelfern für ihren Einsatz, aber auch beim Bereich Wahlen im Amt Stadtentwicklung | Statistik und Wahlen. Die relativ kleine Abteilung war im Vorfeld der Stimmabgabe um mehr als 20 städtische Bedienstete aufgestockt worden.

Am Wahlsonntag kam es zu einem Vorfall mit falschen Stimmzetteln in einem Wahllokal in Trier-Süd. Offenbar wurden von der Druckerei, die für mehrere Bundesländer Stimmzettel gedruckt hatte, einige, die für einen anderen Wahlkreis bestimmt waren, nach Trier geliefert. Nachdem der Fehler am Wahlsonntag gegen 10.45 Uhr auffiel, wurden keine falschen Stimmzettel mehr ausgegeben. 13 der falschen Stimmzettel landeten in der Urne.

Der Landeswahlleiter entschied, sie als ungültig zu werten. In zwei Fällen fiel der falsche Stimmzettel unmittelbar vor der Abgabe auf und das Wählen konnte wiederholt werden.