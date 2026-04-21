Erleichterung im Nordsaarland: Vermisste 12-Jährige wohlbehalten angetroffen

WADERN. Wie lokalo.de heute Morgen berichtete, meldete die Polizeiinspektion Nordsaarland die 12-jährige Zoé C. aus Wadern als vermisst.

Es werde davon ausgegangen, dass das Mädchen ihr Elternhaus freiwillig verlassen habe, hieß es in einer Pressemitteilung. Dennoch könne nicht ausgeschlossen werden, dass ihr etwas zugestoßen sei.

Jetzt gibt es in dem Fall gute Neuigkeiten: Wie die Polizeiinspektion Nordsaarland mitteilt, konnte die 12-Jährige wohlbehalten angetroffen werden. Die Polizei bedankt sich für die Hinweise aus der Bevölkerung.