++ Nordsaarland: Die 12-jährige Zoé C. wird vermisst ++

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Foto: Polizeiinspektion Nordsaarland

WADERN. Seit dem 20.4.2026, gegen 21.50 Uhr, wird die 12 Jahre alte Zoé C. aus Wadern vermisst. Zurzeit wird davon ausgegangen, dass sie ihr Elternhaus im Waderner Stadtteil Morscholz freiwillig verlassen hat.

Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass dem Mädchen etwas zugestoßen ist. Die Polizei sucht dringend Zeugen, die die Vermisste nach 21.50 Uhr gesehen haben.

Personenbeschreibung:

  • 158 cm groß
  • braune Augen
  • überschulterlange, braune, glatte Haare
  • hellblaue Schlaghose, graue Tasche der Marke Reisenthel

Die Polizei bittet, sämtliche Informationen zu dem vermissten Mädchen sofort zu melden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Nordsaarland unter der Telefonnummer 067871-90010 entgegen. (Quelle: Polizeiinspektion Nordsaarland)

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