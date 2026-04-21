Klima und Gemeinschaft stärken: Stadtradeln startet in Trier und Trier-Saarburg

TRIER/SAARBURG. Mehr Wege im Alltag können per Fahrrad zurückgelegt werden, darauf macht das Stadtradeln aufmerksam: Die internationale Aktion des Klimabündnisses findet im Kreis Trier-Saarburg und der Stadt Trier vom 10. bis 30. Mai statt. Möglichst viele Wege klimafreundlich mit dem Rad zu fahren und dabei Kilometer für das eigene Team und die eigene Kommune zu sammeln – dazu sind alle Bürgerinnen und Bürger aufgerufen.

Die Anmeldung ist für alle Interessierten auf der Webseite des Stadtradelns unter den Adressen www.stadtradeln.de/landkreis-trier-saarburg für den Kreis und www.stadtradeln.de/trier für die Stadt möglich. Hier kann man Teams gründen oder bereits bestehenden Teams beitreten. Die geradelten Kilometer können im Aktionszeitraum eingetragen oder bequem per Handy getrackt werden. Sie werden dann dem eigenen Team und der eigenen Kommune gutgeschrieben.

„Wir wollen den Radverkehr insbesondere im Alltag durch den gemeinschaftlichen Wettbewerb fördern“, so Landrat Stefan Metzdorf. „Der Kreis investiert mit dem Radverkehrskonzept bereits in die Radinfrastruktur, doch hilft das Stadtradeln dabei, auf das Fahrrad als echte Mobilitätsoption im ländlichen Raum aufmerksam zu machen. Machen Sie mit und sammeln Sie gemeinsam mit der Familie, mit Freundinnen und Freunden oder den Kolleginnen und Kollegen Fahrradkilometer für die Region!“

„Die Aktion Stadtradeln beweist, dass Radverkehr etwas für alle Menschen ist – es zählen nicht allein die meisten Kilometer, sondern auch die 1,2 Kilometer zur Grundschule sind eine tolle Leistung“, sagte Dr. Thilo Becker, Baudezernent der Stadt Trier. „Gerade in Zeiten, in denen hohe Kraftstoffpreise vielen Menschen ernste Sorgen bereiten, ist Stadtradeln ein guter Anlass zum Ausprobieren des Fahrrades im Alltagsverkehr. Parallel arbeiten wir weiterhin daran, die Infrastruktur für Radfahrende in Trier zu verbessern, damit das Radfahren im Alltag noch attraktiver und sicherer wird.“

Gemeinsame Auftaktveranstaltung

Der Startschuss für die Aktion fällt am 10. Mai (Sonntag) vor der Porta Nigra.

Um 11 Uhr starten gleich zwei Fahrrad-Touren: Eine Tour ist mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC) über Wiltingen durch das Konzer Tälchen und wieder zurück nach Trier vorgesehen.

Die zweite Tour wird nach Grevenmacher (Luxemburg) führen. Dort ist ein gemeinsames Picknick geplant. Anschließend können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit dem Zug zurückzufahren oder mit dem Rad weiter über Temmels bis zurück nach Trier radeln.

Radvergnügungstag „Saarpedal“

Fahrradkilometer fürs Stadtradeln sowie weitere Informationen rund ums Radfahren in der Region können auch am Radvergnügungstag „Saarpedal“ gesammelt werden: Zwischen Konz und Merzig sind am 17. Mai (Sonntag) von 10 bis 18 Uhr hierfür die Straßen für den motorisierten Verkehr gesperrt. Radfahrerinnen und Radfahrern, Skaterinnen und Skatern sowie Wanderinnen und Wanderern werden so freie Bahn haben.

Der Kreis Trier-Saarburg und die Stadt Trier werden an diesem Tag mit einem Informationsstand im Maierspark in Konz vertreten sein.

Die gemeinsame Abschlussveranstaltung des Stadtradelns findet am 21. Juni im Queergarten in Trier statt. Dort sollen die besten Radlerinnen und Radler sowie Teams geehrt werden. Weitere Informationen hierzu werden noch bekanntgegeben. (Quelle: Kreisverwaltung Trier-Saarburg)