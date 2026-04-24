++ Sonniges Frühlingswochenende in der Region — nachts leichter Bodenfrost ++

Am letzten Aprilwochenende zeigt sich der Frühling von seiner besten Seite. Nachts sollte man sich allerdings auf leichten Frost und auch Nebel einstellen.

BARWEILER. Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland erwartet ein sonniges und mildes Frühlingswochenende. Nachts ist allerdings noch leichter Bodenfrost möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt.

Am Freitag liegen die Temperaturen zwischen 19 und 23 Grad, im Bergland bei 15 bis 18 Grad. Es bleibt trocken, auch in der Nacht zum Samstag. Da kann es allerdings nebelig werden, vor allem in Gebieten rund um Rhein und Mosel. Mancherorts kann es auch leichten Bodenfrost geben.

Der Nebel löst sich in den Vormittagsstunden des Samstags auf, dann bleibt es sonnig, bei gleichbleibenden Temperaturen. Auch der Sonntag bleibt trocken und wolkenfrei, die Temperaturen sinken leicht auf 17 bis 21 Grad. (Quelle: dpa)