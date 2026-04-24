++ Trier und Region: Großeinsatz gegen Drogenkriminalität — Spezialkräfte im Einsatz ++

TRIER. Am Freitag, dem 13. März 2026, führte die Polizei mehrere Durchsuchungen in Trier und Umgebung durch. Die Maßnahmen fanden im Rahmen eines seit mehreren Monaten bei der Kriminaldirektion Trier unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Trier geführten Ermittlungsverfahrens wegen Betäubungsmittelkriminalität statt.

Auf der Grundlage der bisherigen Ermittlungsergebnisse beantragte die Staatsanwaltschaft Trier beim zuständigen Amtsgericht Trier Durchsuchungsbeschlüsse und Untersuchungshaftbefehle für mehrere Tatverdächtige und eine Vielzahl von Objekten. Diese wurden vom Ermittlungsrichter erlassen und am 13. März durch die Polizei zeitgleich vollstreckt.

An dem Einsatz waren rund 130 Polizeikräfte, hierunter auch Spezialeinheiten, beteiligt. Insgesamt elf Objekte in der Region durchsuchten die Beamten.

Die Polizei stellte über 20 Kilogramm Amphetamin, etwa 2.000 Ecstasypillen, etwa 0,5 Kilo Kokain sowie weitere Betäubungsmittel wie Heroin und psychodelische Pilze sicher. Zudem stellten die Beamten etwa 1,4 kg Cannabis, mehrere Fahrzeuge, Bargeld im oberen vierstelligen Eurobereich, eine Druckluftwaffe mehrere Messer und Schlagwerkzeuge sowie weitere Beweismittel sicher.

Fünf Tatverdächtige im Alter von 26 bis 36 Jahren wurden aufgrund der bereits erlassenen Untersuchungshaftbefehle festgenommen. Während der Maßnahmen ergaben sich Hinweise auf die Tatbeteiligung einer weiteren 31-jährigen Frau, die im Rahmen des Einsatzes ebenfalls vorläufig festgenommen wurde. Alle Verdächtigen wurden anschließend dem Ermittlungsrichter vorgeführt, welcher für die fünf Männer die Untersuchungshaft anordnete. Der Haftbefehl gegen die 31-Jährige wurde unter Auflagen außer Vollzug gesetzt.

Im Nachgang wurden zudem drei Wohnobjekte im Bereich Nordrhein-Westfalen durchsucht und ein weiterer Haftbefehl gegen einen 33-jährigen Mann aus dem Bereich Duisburg vollstreckt. Im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahmen wurden rund 177.000 Euro Bargeld sichergestellt. Der Verdächtige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der ebenfalls Untersuchungshaft anordnete.

Manuel Kiy, Leiter der Kriminalinspektion Trier 2: „Die Einsatzmaßnahmen zeigen deutlich, dass wir konsequent und mit hohem Ermittlungsdruck gegen die Betäubungsmittelkriminalität vorgehen. Händler und Hintermänner können sich nicht sicher fühlen – wir setzen alles daran, diese Strukturen nachhaltig zu zerschlagen. Auch künftig werden wir mit starken Kräften und in enger Zusammenarbeit mit der Justiz dieses Deliktsfeld intensiv bekämpfen und verfolgen. Unser Ziel ist klar: den illegalen Drogenhandel in unserer Region spürbar einzudämmen und die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger weiter zu stärken.“ Die Ermittlungen dauern an. (Quelle: Polizeipräsidium Trier)