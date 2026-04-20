Messerattacke in Luxemburg: Opfer von zwei Personen angegriffen — an Oberschenkel verletzt

DÜDELINGEN. In der Nacht zum 19.4.2026 wurde gegen 2.40 Uhr eine Person in der Rue Karl Marx in Düdelingen gemeldet, die mit einem Messer verletzt worden sei. Mehrere Polizeistreifen begaben sich umgehend vor Ort und konnten das Opfer antreffen.

Die Person wurde nach Erstversorgung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht. Ersten Informationen nach wurde das Opfer von zwei Personen angegriffen, dabei soll einer der Täter das Opfer mit einem Taschenmesser am Oberschenkel verletzt haben. Im Rahmen einer Fahndung konnte ein Tatverdächtige gestellt werden. Protokoll wurde erstellt. (Quelle: Police Grand-Ducale)