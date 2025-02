Bauzug reißt Prellbock heraus und entgleist – zwei Verletzte

Ein Zug ist mitten in der Nacht wegen Bauarbeiten unterwegs, als er gegen einen Prellbock fährt - mutmaßlich zu schnell. Jetzt laufen die Ermittlungen.

NIEDERHEIMBACH. Ein Bauzug ist im Bahnhof Niederheimbach (Landkreis Mainz-Bingen) gegen einen Prellbock gefahren und entgleist.

Zwei Arbeiter wurden bei dem Unfall in der Nacht verletzt und kamen ins Krankenhaus, wie die Bundespolizei mitteilte. Wie schwer ihre Verletzungen ausfielen, war zunächst nicht bekannt; sie schwebten aber nicht in Lebensgefahr. Die Aufräumarbeiten werden sich voraussichtlich noch bis in die Nacht ziehen, weshalb das Teilstück der Strecke Bacharach-Bingen gesperrt ist.

Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts auf gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr. Der 57 Jahre alte Fahrer des Zugs war laut Mitteilung mutmaßlich zu schnell unterwegs. Beim Aufprall wurde der Prellbock demnach aus dem Fundament gerissen.

Der Zug und die Bruchstücke müssen nun mit schwerem Gerät geborgen werden. Der Schaden liegt ersten Schätzungen nach im sechsstelligen Bereich. Zahlreiche Verbindungen sind bislang ganz oder teilweise ausgefallen, andere Züge mussten umgeleitet werden. Mit an Bord waren neben dem Fahrer noch sieben weitere Menschen.