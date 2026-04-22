Trier: St. Paulin – Förderverein stärkt Orgelprojekt mit 30.000 Euro

TRIER – Mit der restaurierten Orgel der Basilika St. Paulin in Trier ist ein zentraler Klangträger dieses barocken Raumes in den liturgischen und konzertanten Alltag zurückgekehrt.

Beim Abendlob am Palmsonntag wurde das Instrument erstmals wieder öffentlich gespielt; die musikalische Gestaltung lag in den Händen der Organisten David Keller und Volker Krebs, die den farbigen Zusammenhang von Instrument und Raum eindrucksvoll erfahrbar machten. Pfarrer Joachim Waldorf segnete die Orgel im Gottesdienst und stellte sie damit erneut in den Dienst der Gemeinde und der kirchlichen Musik.

Die nun abgeschlossene Restaurierung zielte darauf, die historische Substanz des Instruments zu bewahren und seine zuverlässige klangliche Funktionsfähigkeit für die Zukunft zu sichern. In der Basilika St. Paulin ist die Orgel weit mehr als ein Begleitinstrument: Sie prägt nicht nur die gottesdienstliche Feier, sondern ist seit Jahrzehnten auch tragender Bestandteil der kirchenmusikalischen Arbeit und des Konzertlebens in einem Raum, dessen barocke Architektur und Akustik auf besondere Weise miteinander verschränkt sind.

Im Anschluss an die Segnung lud der Förderverein der Basilika St. Paulin in Trier, die Freunde und Förderer der Basilika St. Paulin in Trier e.V., zu einem Empfang ein.

Dabei überreichte der Vorsitzende des Vereins, Peter Schmitz, einen symbolischen Scheck über 30.000 Euro als Beitrag zur Finanzierung der Restaurierung. Die Arbeiten wurden von der Orgelbaufirma Klais aus Bonn ausgeführt; die Gesamtkosten des Projekts belaufen sich auf rund 150.000 Euro.

Die Restaurierung befindet sich derzeit in der abschließenden Phase; einzelne Maßnahmen werden in den kommenden Wochen noch umgesetzt. Zur endgültigen Deckung der Kosten werden weiterhin Spenden benötigt – auch in dem Bewusstsein, dass mit der Orgel nicht nur ein Instrument erhalten wird, sondern ein wesentliches Element des kulturellen und spirituellen Klangraums der Basilika St. Paulin.