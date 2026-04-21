Idar-Oberstein: Feuerwehr befreit eingesperrten Paketzusteller aus Laderaum

IDAR-OBERSTEIN – In Idar-Oberstein kam es zu einem ungewöhnlichen Zwischenfall bei der Paketzustellung.

Ein Paket-Fahrer aus dem Saarland geriet in eine missliche Lage, als sich die Türen seines Laderaums verklemmten und ihn im Inneren einschlossen. Da die Verriegelung mechanisch blockiert war, konnten erste Versuche der Empfängerin, die Tür von außen aufzuhebeln, das Problem nicht lösen.

Strategisches Vorgehen der Rettungskräfte verhindert Sachschaden

Die betroffene Kundin handelte umsichtig und verständigte die Feuerwehr, nachdem sie den Fahrer durch einen schmalen Türspalt bereits mit Verpflegung versorgt hatte. Die Einsatzkräfte entschieden sich gegen eine gewaltsame Öffnung mittels Trennschleifer. Stattdessen hängten sie die Tür durch das Lösen der Verschraubungen fachgerecht aus. Der Zusteller konnte sein Fahrzeug nach etwa 60 Minuten unverletzt verlassen und seinen Dienst fortsetzen.