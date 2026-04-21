Umweltsauerei: Betonplatten bei Rockeskyll einfach in Naturschutzgebiet gekippt

ROCKESKYLL – Wie die Polizei Wittlich mitteilt, wurden im Naturschutzgebiet Rockeskyller Kopf kürzlich erhebliche Mengen an Beton- und Waschbetonplatten abgekippt.

Diese illegale Entsorgung verstößt massiv gegen geltende Umweltvorschriften und stellt einen Eingriff in das geschützte Areal dar. Dank intensiver polizeilicher Ermittlungsarbeit konnte der Verantwortliche für diesen Vorfall inzwischen ausfindig gemacht werden. Gegen den Mann wurde umgehend ein offizielles Bußgeldverfahren eingeleitet.

Verpflichtung zur vollständigen Räumung des Geländes

Die juristischen Konsequenzen für den Verursacher gehen über eine Geldstrafe hinaus. Die zuständigen Behörden haben angeordnet, dass der Täter für die fachgerechte und vollständige Beseitigung der Abfälle verantwortlich ist. Diese Maßnahme dient der schnellen Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands des Naturschutzgebietes. Die Polizei betont in diesem Zusammenhang, dass die korrekte Entsorgung von Bauschutt ausschließlich über zertifizierte Stellen wie das Entsorgungszentrum in Walsdorf erfolgen darf.