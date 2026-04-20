Luxemburg: Kontrollwoche „Speed“ – 620 Geschwindigkeitsübertretungen registriert

LUXEMBURG – Im Rahmen der Kampagne „Speed“ , die vom 13. bis 19. April 2026 auf europäischer Ebene unter der Aufsicht von Roadpol (European Roads Policing Network) stattfand, führte die Polizei im gesamten Großherzogtum etwas mehr als 1.060 Geschwindigkeitskontrollen durch.

Bei diesen Kontrollen wurden von Polizeibeamten 620 Geschwindigkeitsübertretungen registriert.

Insgesamt wurden 17 Führerscheine wegen Geschwindigkeitsübertretungen vor Ort eingezogen. Darüber hinaus wurde im Zuge der genannten Kontrollen ein weiterer Führerschein wegen Alkoholisierung des Fahrers konfisziert.

Es ist darauf hinzuweisen, dass zusätzlich zu den von Polizeibeamten durchgeführten Kontrollen fest installierte und mobile Geschwindigkeitskameras (einschließlich Rotlichtkameras), die an verschiedenen Orten im ganzen Land aufgestellt waren, fast 6.950 Mal ausgelöst haben.

Im Rahmen der Kampagne „Speed“ beteiligte sich die Polizei auch an der Operation „ Speedmarathon “, die am 15. April 2026 stattfand und bei der im gesamten Staatsgebiet innerhalb von 24 Stunden 288 Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt wurden.

Erinnern wir uns daran, dass die Kampagne „Speed“ und der „ Speedmarathon “ darauf abzielen, überhöhte Geschwindigkeit zu bekämpfen und das öffentliche Bewusstsein für die damit verbundenen Gefahren zu schärfen, um Verkehrsunfälle zu verhindern.