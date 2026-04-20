Saar-Obermosel Touristik: Neue digitale Infostele in Konz

KONZ – Die Saar-Obermosel-Touristik erweitert ihr touristisches Informationsangebot um ein modernes Serviceelement: An der Außenfassade der Tourist-Information in Konz in der Saarstraße ist ab sofort eine digitale Infostele installiert.

„Die Stele bietet rund um die Uhr einen komfortablen Zugang zu aktuellen touristischen Informationen und Angeboten – unabhängig von Öffnungszeiten“, erklärt Stefanie Koch, Geschäftsführerin der Saar-Obermosel-Touristik.

„Auf dem 49 Zoll (124,5 cm) großen LED-Touchscreen werden tagesaktuelle Veranstaltungen, Restaurants aus Konz und der Region mit Öffnungszeiten und Speisenangebot, Weingüter, Sehenswürdigkeiten, Freizeitaktivitäten sowie Übernachtungsmöglichkeiten übersichtlich dargestellt.“

Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Konz, Guido Wacht, begrüßt das neue Angebot: „Mit der digitalen Infostele schaffen wir ein zeitgemäßes und niederschwelliges Informationsangebot direkt im öffentlichen Raum. Das stärkt nicht nur den Tourismus, sondern ist auch für Einheimische eine großartige Möglichkeit immer wieder aufs Neue zu entdecken, wie vielfältig das Freizeitangebot in unserer Region ist.“

Ein besonderer Mehrwert der Infostele liegt in der mobilen Nutzung: Sämtliche Inhalte können bequem per QR-Code auf das eigene Smartphone übertragen werden. Interessierte können sich Empfehlungen ganz einfach speichern und flexibel zu einem späteren Zeitpunkt abrufen – ideal für die individuelle Planung vor Ort oder unterwegs.

Auch Aktivurlauber profitieren von dem neuen digitalen Service. Radfahrerinnen und Radfahrer sowie Wanderbegeisterte finden an der Stele passende Tourenvorschläge mit Kartenausschnitten und detaillierten Beschreibungen, die ebenfalls per QR-Code mitgenommen werden können.

In den kommenden Wochen ist geplant, eine weitere digitale Infostele in Saarburg zu installieren – am neuen Standort der Saar-Obermosel-Touristik im ehemaligen Gastronomiegebäude „On the Green“ in der Innenstadt. Damit steht das Informationsangebot auch dort Gästen und Einheimischen künftig rund um die Uhr zur Verfügung.

Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell, Jürgen Dixius, unterstreicht als Vorsitzender der Saar-Obermosel-Touristik die Bedeutung des Projekts: „Gerade für eine stark touristisch geprägte Region wie wir es sind, ist eine jederzeit verfügbare und benutzerfreundliche Informationsmöglichkeit ein großer Gewinn. Die neue Infostele ist ein wichtiger Schritt hin zu einer modernen und serviceorientierten Gästeansprache und ergänzt die persönliche Beratung optimal.“

Das Projekt wurde im Rahmen des europäischen LEADER-Programms mit einer Förderung in Höhe von rund 13.500 Euro unterstützt.