RLP: Großbrand in Recyclingfirma ausgebrochen

LUSTADT/GERMERSHEIM – In einer Lagerhalle einer Recyclingfirma in Lustadt im Landkreis Germersheim ist ein Großbrand ausgebrochen.

Feuerwehr und Polizei seien derzeit im Einsatz, teilte das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit. Eine Rauchsäule sei schon von Weitem erkennbar, so eine Sprecherin der Polizei.

Derzeit würden für die Löscharbeiten Teile der Lagerhalle mit einem Bagger abgerissen, berichtete ein Sprecher der Feuerwehr. Es sei unklar, was genau brenne. Im fraglichen Bereich sollen dem Sprecher zufolge 5.000 Liter Dieselkraftstoff sowie Gasflaschen gelagert sein. Die Einsatzdauer könne sich bis in die Morgenstunden des Dienstags hinziehen, hieß es.

Der Brand war nach Angaben der Polizei gegen 14.30 Uhr entdeckt worden. Verletzte gibt es nach derzeitigen Erkenntnissen der Einsatzkräfte nicht. Die Brandursache ist laut Polizei noch unklar. Anwohner wurden durch die Warnapp Nina aufgefordert, Fenster und Türen zu schließen sowie Lüftungen und Klimaanlagen abzuschalten.