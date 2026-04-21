++ Föhrener Unternehmen meldet Insolvenz an: Wie es bei S&L Metallbau jetzt weitergeht ++

Föhrener Metallbauer stellt Insolvenzantrag: S&L Metallbau im vorläufigen Insolvenzverfahren

Ein Unternehmen aus Föhren steht vor einer ungewissen Zukunft: Über das Vermögen der S&L Metallbau GmbH Feinblechverarbeitung wurde bereits Anfang April ein vorläufiges Insolvenzverfahren angeordnet. Das geht aus einer aktuellen Mitteilung hervor. Der Betrieb läuft demnach vorerst weiter, parallel wird nach einem Investor gesucht.

Amtsgericht Trier ordnet vorläufiges Insolvenzverfahren an

Wie aus der Mitteilung hervorgeht, hat das Amtsgericht Trier am 2. April 2026 unter dem Aktenzeichen 23 IN 53/26das vorläufige Insolvenzverfahren über das Vermögen der S&L Metallbau GmbH angeordnet. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Ingo Grünewald bestellt.

Das Unternehmen sitzt in der Europa-Allee 25 in Föhren und ist auf Feinblechverarbeitung spezialisiert. Gegründet wurde die Firma im Jahr 1999. Nach eigenen Angaben fertigt sie kundenspezifische Blechlösungen und beliefert unter anderem Kunden aus dem Maschinen- und Anlagenbau, der Elektrotechnik, dem Heizungs- und Lüftungsbau sowie dem Industriebedarf.

Betrieb läuft zunächst weiter

Nach den vorliegenden Informationen wird der Geschäftsbetrieb derzeit uneingeschränkt fortgeführt. Parallel dazu läuft die Suche nach einem möglichen Investor. Ziel ist es offenbar, das Unternehmen in einem strukturierten Verfahren zu erhalten und neu aufzustellen.

Mehrere Gründe für die wirtschaftliche Krise

Als Auslöser der wirtschaftlichen Schieflage werden in der Mitteilung mehrere Faktoren genannt. Besonders schwer wog demnach der Tod des Inhabers und Geschäftsführers Dr. Lijing Zhang im Juli 2025. Danach wurde Dr. Rainer A. Schieben durch das Registergericht zum Notgeschäftsführer bestellt.

Zugleich verweist die Mitteilung auf Unsicherheiten nach dem plötzlichen Verlust des Inhabers sowie auf einen branchenweiten Auftragsrückgang infolge der geopolitischen Spannungen seit Anfang 2026. In der Summe habe das zu erheblichem Liquiditätsdruck geführt und schließlich den Insolvenzantrag notwendig gemacht.

Investorensuche läuft

Im Zuge des Verfahrens wird nun aktiv nach einem Investor gesucht. Ob und in welcher Form es für das Unternehmen weitergeht, ist derzeit offen. Klar ist nur: Für S&L Metallbau in Föhren beginnt damit eine entscheidende Phase.