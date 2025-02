Wahlpanne in Trier: So viele falsche Wahlzettel wurden ausgegeben – Stimmen ungültig

TRIER. Zur Wahlpanne in einem Wahllokal in Trier-Süd gibt es nun konkrete Zahlen. Wie Michael Schmitz, Pressesprecher der Stadt Trier, lokalo.de mitteilte, wurden insgesamt 15 falsche Wahlzettel in einem Wahllokal ausgegeben. Die Wahlzettel stammten offenbar aus einem anderen Bundesland und enthielten somit falsche Kandidaten für die Erst- und Zweitstimme.

Wie kam es zur Panne?

Nach Angaben der Stadt liegt der Fehler bei einer Druckerei, die Wahlzettel für mehrere Bundesländer produziert. Die fehlerhaften Stimmzettel wurden versehentlich nach Trier geliefert und erst gegen 11 Uhr bemerkt. Seitdem wurden die Wahlzettel genau kontrolliert, sodass keine weiteren falschen Stimmzettel mehr ausgegeben wurden.

Sind die Stimmen ungültig?

Ja. Laut Entscheidung des Landeswahlleiters sind die abgegebenen Stimmen auf diesen 15 Wahlzetteln ungültig, da sie sowohl falsche Erststimmen-Kandidaten als auch falsche Landeslisten für die Zweitstimme enthalten. Eine separate Wertung der Zweitstimme ist nicht möglich.

Wird die Wahl in Trier-Süd wiederholt?

Nach aktuellem Stand nein. Die Stadt geht davon aus, dass die meisten Wählerinnen und Wähler den Fehler bemerkt haben und sich eine Wahlwiederholung nicht rechtfertigen lässt.

Hat die Panne Auswirkungen auf das Wahlergebnis?

Die Verantwortlichen gehen davon aus, dass die Auswirkungen auf das Gesamtergebnis gering bleiben. Dennoch wirft der Vorfall Fragen zur Qualitätssicherung bei der Wahlorganisation auf.