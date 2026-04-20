++ TANKEN IN LUXEMBURG AKTUELL: Spritpreis für DIESEL fällt weiter ++

LUXEMBURG. Aktuelle Spritpreise in Luxemburg: Das luxemburgische Energieministerium hat am Montagnachmittag die neuen Maximalpreise für die Kraftstoffe Diesel und Benzin an den Tankstellen im Großherzogtum ab 21.04.26, bekannt gegeben.

Die Spritpreise in Luxemburg ab Dienstag, 21.04.26, 00.00 Uhr:

Der Preis für den Kraftstoff Diesel sinkt ab Mitternacht zum dritten Mal innerhalb einer Woche.

▶ DIESEL

Der Liter Diesel-Kraftstoff geht um 11,9 Cent im Preis runter, und kostet am Dienstag dann 1,753 Euro.

▶ SUPER 95

Der Preis für Super-95er-Benzin bleibt gleich, und der Liter kostet am Dienstag dann weiter 1,721 Euro.

▶ SUPER 98

Die Super-Variante Super98 (Super Plus) bleibt im Preis auch gleich, sodass der Liter des Kraftstoffs am Dienstag weiter 1,827 Euro kostet.

Aktuelle Spritpreise Luxemburg heute finden Sie täglich auf spritpreise.lu