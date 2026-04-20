Nach Großbrand in ehemaliger Klinik: Drei Tatverdächtige in Untersuchungshaft

ZWEIBRÜCKEN – In der Nacht auf Sonntag kam es im Komplex des ehemaligen Krankenhauses zu einer folgenschweren Brandentwicklung. Das Feuer brach laut ersten Erkenntnissen an mindestens zwei Stellen aus.

Die Schäden an der Bausubstanz über mehrere Stockwerke hinweg bewegen sich im Millionenbereich.

Haftbefehle gegen junge Tatverdächtige

Nach intensiven polizeilichen Maßnahmen wurden drei Männer zwischen 18 und 25 Jahren festgenommen. Sie wurden am Montag dem zuständigen Haftrichter in Zweibrücken vorgeführt. Dieser ordnete aufgrund der hohen Beweislast die Untersuchungshaft gegen alle drei Beschuldigten an.

Weitere Ermittlungsschritte eingeleitet

Die Kriminalpolizei prüft derzeit mögliche Zusammenhänge mit anderen Bränden im Dienstbezirk. Ein Brandsachverständiger wurde mit der detaillierten Untersuchung des Tatortes beauftragt. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu Personen oder Fahrzeugen werden gebeten, sich umgehend zu melden.