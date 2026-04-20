Trier: Bau und Anmietung der Probebühnen – Stadtrat beschließt Expertenanhörung

TRIER – Der Trierer Stadtrat hat sich mit 32 Ja-Stimmen, bei 20 Enthaltungen, für eine Expertenanhörung zu Bau und Anmietung der Probebühnen für das Trierer Theater im Energie- und Technikpark ausgesprochen.

15 CDU-Mitglieder hatten zuvor einen Antrag für eine solche Expertenanhörung gestellt. Sie ist als Sitzung des Haushalts- und Personalausschusses geplant für Montag, 27. April, 17 Uhr im Großen Rathaussaal.

Da Oberbürgermeister Wolfram Leibe bei dem Thema in der Kritik stand, hatte Bürgermeisterin Britta Weizenegger die entsprechende Vorlage vorbereitet und wird auch die Sitzung leiten. Die Fraktionen hatten im Vorfeld als Experten Vertreter zweier Kanzleien nominiert sowie einen Vertreter des Kulturministeriums aus Mainz und einen Vertreter der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion.