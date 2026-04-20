Kollision in Saarbrücker Innenstadt: PKW schleudert auf belebten Gehweg

SAARBRÜCKEN – Am späten Montagnachmittag ereignete sich in der Hafenstraße ein schwerer Verkehrsunfall, der ein Großaufgebot an Rettungskräften forderte.

Ein 26-jähriger Fahrzeugführer aus Saarlouis verlor beim Abbiegevorgang in die Viktoriastraße die Kontrolle über seinen 1er-BMW. Nach ersten Ermittlungen der Polizei war eine deutlich überhöhte Geschwindigkeit die Ursache dafür, dass der Wagen auf den linken Gehweg geschleudert wurde.

Sachschäden und medizinische Versorgung

Auf seinem Weg kollidierte das Fahrzeug massiv mit einer öffentlichen Sitzbank, einem geparkten E-Roller sowie der Außenfassade eines ansässigen Marktes. Ein Kunde, der sich im Eingangsbereich aufhielt, erlitt durch umherfliegende Splitter leichte Beinverletzungen. Der 41-jährige Völklinger konnte nach ambulanter Behandlung durch den Rettungsdienst entlassen werden. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste unter polizeilicher Aufsicht abgeschleppt werden.

Ermittlungsstand und rechtliche Konsequenzen

Obwohl keine Anzeichen für eine Beeinflussung durch berauschende Mittel vorlagen, beschlagnahmte die Polizei den Führerschein des Fahrers. Zur exakten Rekonstruktion des Unfallhergangs wurden Videoaufnahmen aus umliegenden Geschäften gesichert. Die Beamten betonten vor Ort, dass die Situation aufgrund der hohen Passantendichte auch weitaus schwerwiegendere Folgen hätte haben können. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.