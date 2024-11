++ Herbstwetter in der Region: Wolken, Nebel und teilweise Nachtsfrost ++

OFFENBACH. Unter Hochdruckeinfluss bestimmt kühle Meeresluft das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland. In der Nacht zum Montag nähert sich von Nordwesten die Kaltfront eines Tiefs bei Skandinavien, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldet.

Der heutige Samstag präsentiert sich überwiegend sonnig und niederschlagsfrei bei einem Temperaturanstieg auf 3 bis 7 Grad. Schwacher, zeitweise mäßiger whet Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Die Nacht zum Sonntag wird gering bewölkt oder klar, im Verlauf kommt es in Flussniederungen gebietsweise zu Nebelbildung. Weiterhin bleibt es niederschlagsfrei bei einem Temperaturrückgang auf -2 bis -6 Grad. In Nebelgebieten ist lokal Glätte möglich.

Am Sonntag zeigt sich nach teils zäher Nebel- und Hochnebelauflösung zunächst noch etwas Sonne, in einigen Flussniederungen zwischen Rhein und Nahe bleibt es teils ganztägig neblig-trüb. Im Tagesverlauf kommt es von Westen aus zu Bewölkungsverdichtung. Es bleibt niederschlagsfrei. Die Höchsttemperaturen betragen 2 bis 6, im Nebel um 0 Grad. Es weht ein schwacher Wind um Süd. Nachts wird das Wetter stark bewölkt bis bedeckt und hauptsächlich in der zweiten Nachthälfte zieht zeitweise Regen auf, eventuell in Tallagen örtlich gefrierend. Die Tiefstwerte liegen zwischen +3 und -2 Grad, in der zweiten Nachthälfte kommt es zu leicht steigenden Temperaturen, dann nur noch in einzelnen Tallagen Frost.

Für den Montag sagen die Meteorologen starke Bewölkung und zeitweise Regen voraus. Die Höchstwerte bewegen sich zwischen 7 und 11 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus Süd bis Südwest. Nachts stark bewölkt und zeitweise Regen. Tiefsttemperatur bei 6 bis 3, in der Eifel bis 2 Grad. (Quelle: DWD)