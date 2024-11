Suff-Fahrten in Luxemburg: PKW überschlägt sich – Fahrer ins Krankenhaus

LUXEMBURG. Die Police Grand-Ducale meldet für den gestrigen Freitag und die zurückliegende Nacht mehrere Alkoholfahrten an unterschiedlichen Orten im Großherzogtum, bei denen es teilweise zu Unfällen gekommen ist.

Gegen Mittag des 29.11.2024 wurde ein Fahrzeug auf dem CR142 von Oberdonven in Richtung Flaxweiler gemeldet, das von der Fahrbahn abgekommen war. Eine Polizeistreife begab sich vor Ort und konnte die Fahrerin antreffen. Ersten Informationen nach hatte die die Fahrerin in einer Linkskurve die Kontrolle über ihr Auto verloren und war in ein Feld gefahren. Sie wurde dabei nicht verletzt. Der Alkoholtest verlief positiv und der Führerschein wurde eingezogen.

Am späten Nachmittag des 29.11.2024 wurde ein Fahrzeug gemeldet, das mit beschädigten Reifen von Niederfeulen nach Ettelbrück fuhr, auf der N15 anhielt und dort die Fahrbahn teilweise blockierte. Das Fahrzeug sowie die Fahrerin konnten vor Ort angetroffen werden. Der Alkoholtest verlief positiv und der Führerschein wurde eingezogen.

Ebenfalls am 29.11.2024, gegen 15.40 Uhr, wurde ein Verkehrsunfall in Tadler gemeldet, bei dem ein Fahrzeug sich überschlagen hatte. Der Fahrer kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der Alkoholtest verlief positiv und ein provisorisches Fahrverbot wurde ausgestellt.

Bei einer Fahrzeugkontrolle in der Nacht zum 30.11.2024 in Pommerloch konnten die Beamten Alkoholgeruch beim Fahrer wahrnehmen. Der Alkoholtest verlief positiv und ein provisorisches Fahrverbot wurde ausgestellt.

Am frühen Morgen des 30.11.2024 wurde eine Polizeistreife auf ein Fahrzeug aufmerksam, das von der Rue Kallekerbesch bis zur Autobahn A13 in Richtung Pétange in Schlangenlinien fuhr. Trotz deutlicher Zeichen der Beamten diese zur nächsten Ausfahrt zu folgen, setzte der Fahrer seine Fahrt in Richtung Pétange fort. Das Fahrzeug konnte schließlich in Höhe des Kreisverkehrs BIF gestoppt werden. Der Alkoholtest beim Fahrer verlief positiv und ein provisorisches Fahrverbot wurde ausgestellt.

In der Nacht zum 30.11.2024 wurde einer Polizeistreife in Luxembourg-Clausen gemeldet, dass eine Frau von einem Fahrzeug in einem Parkhaus angestoßen wurde und der Fahrer weiterfuhr, ohne sich um das Opfer zu kümmern. Das Fahrzeug konnte beim Herausfahren aus dem Parkhaus gesichtet werden, woraufhin die Beamten die Verfolgung zu Fuß aufnahmen und es in Höhe der Place Emile Mousel stoppten. Der Fahrer kam der Aufforderung nicht nach aus dem Auto zu steigen, woraufhin er immobilisiert werden musste. Da er den Alkoholtest verweigerte, wurde ein provisorisches Fahrverbot ausgestellt. Bei der Fahrzeugdurchsuchung wurden zudem eine geringe Menge Drogen sichergestellt. Das Opfer wurde beim Zusammenstoß nicht verletzt. (Quelle: Police Grand-Ducale)