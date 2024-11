TRIER: Hochwasserübung am Wochenende in Zurlauben

TRIER. Wie die Stadt Trier mitteilt, führt „StadtRaum Trier“ gemeinsam mit den Stadtwerken und dem THW am Freitag, 15., und Samstag, 16. November, 8 bis 16 Uhr, eine Hochwasserschutzübung am Moseldeich zwischen der Straße An der Jugendherberge und dem Georg-Schmitt-Platz in Zurlauben durch.

Am Freitag werden die mobilen Elemente bei der Rudergesellschaft aufgebaut, am Samstag wird dann das Mobildeichsystem auf einer Länge von 440 Metern errichtet.

Ziel der Übung ist, die Funktionstüchtigkeit der mobilen Elemente und des Mobildeichsystems zu überprüfen und die Einsatzbereitschaft im Falle eines Hochwassers sicherzustellen.

Anlieger und Busse zu den Schiffsanlegern können das Moselufer am Samstag, 16. November, nicht vom Georg-Schmitt-Platz aus anfahren. Möglich ist dies über die Zufahrt am ehemaligen Kabinenbahngelände. Fußgänger auf dem Deich können die parallel verlaufenden Wege als Ausweichroute nutzen.