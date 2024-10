TRIER. Wie die Feuerwehrleitstelle Trier mitteilt, kommt es in Trier in Alt-Kürenz am Mittwochnachmittag aktuell zu einem Einsatz der Berufsfeuerwehr Trier.

Grund für den Einsatz in der Straße „Im Avelertal“ ist ein brennender Pkw. Laut Einsatzkräften brennt das Fahrzeug in voller Ausdehnung.

Personen sind laut ersten Meldungen bei dem Brand nicht zu Schaden gekommen.

Im Einsatz, der um 14.28 Uhr begann, sind 8 Kräfte eines Löschzugs der Berufsfeuerwehr Trier.

Wir berichten nach…