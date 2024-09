Trier: Die bunten Pianos kehren zurück – „My Urban Piano“ lädt alle zum Spielen ein

TRIER. Die Kulturkarawane verwandelt vom 13. bis 22. September mit „My Urban Piano“ die Stadt in eine bunte, musikalische Bühne. Bereits zum fünften Mal in Folge laden kunstvoll gestaltete Klaviere – frisch gestimmt und spielbereit – frei zugänglich an verschiedenen Standorten jedermann zum Spielen ein.

„My Urban Piano Trier“ steht für gelebte Bürgerbeteiligung – sowohl musikalisch als auch visuell.

Die Pianos werden vorher von lokalen KünstlerInnen, gemeinnützigen Institutionen und kreativen Köpfen liebevoll bemalt und gestaltet.

Sowohl professionelle Kunstschaffende als auch Laien haben die Möglichkeit, ihre klingenden Kunstwerke an prominenten Standorten zu präsentieren. Jedes Jahr wird der Bestand um bis zu fünf neue Pianos erweitert. Diese voll funktionsfähigen, gebrauchten Instrumente werden von dem Pianohaus Marcus Hübner, Kooperationspartner der Kulturkarawane, als Sachspenden zur Verfügung gestellt. Es sorgt zudem für das Stimmen der Instrumente. So entstehen jährlich neue, einzigartige klingende Kunstwerke.

Nach aktuellen Stand sind folgende Standorte geplant:

Neustraße vor Galerie Netzwerk

Domfreihof

Petrisberg am Wasserband

Zum Breitenstein vor dem

Modehaus Marx

Hauptmarkt

Porta-Nigra-Vorplatz vor der TTM

Queergarten-Kräuter Lounge

Palastgarten (am Wegrand neben dem Parkplatz Weberbach)

Bischöfliche Weingüter/Tufa, Wechselstraße

Theodor-Heuss-Allee/ Park gegenüber dem Pianohaus Hübner

Viehmarkt.

Vor der malerischen Kulisse des Domfreihofs treten Künstlerinnen und Künstler aus verschiedenen Ländern der Großregion auf. Jeder Abend widmet sich einer anderen Region und zeigt die musikalische Vielfalt. Am 21. September kommen bei einer Producing Session Künstlerinnen und Künstler der Großregion zusammen, um gemeinsam einen Song zu sampeln und vorzustellen. Ein besonderes Highlight ist das kollaborativ gestaltete Urban Piano, das an jedem Konzertabend gemeinsam mit Künstler und Gästen entsteht.

Urban Piano wird unterstützt von der AG Kultur der Großregion, der Trifolion Echternach, dem Landesministerium für Familien, Frauen, Kultur und Integration sowie der Stadt. Mit dem Programm bringt die Kulturkarawane die grenzenlose musikalische Vielfalt der Nachbarländer näher und steht für ein offenes Europa der Vielfalt ein. red

Die Kulturkarawane will unter dem Motto „Kultur für alle, Kultur mit allen“ niedrigschwellige und konsumfreie Begegnungsräume schaffen. Daher ist der Eintritt zu den Konzerten mit freiwilligen Spenden (Empfehlung: 15 Euro) unter dem Gedanken des Fundraisings zu entrichten. Die Gäste dürfen Getränke mitbringen. Der Domfreihof soll bei zu den Konzerten zu einem barrierearmen Ort werden. Weitere Infos: kuka-trier.de/my-urban-piano-2024/.