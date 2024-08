Wittlich: Peter-Wust-Gymnasium begrüßt 112 neue Schülerinnen und Schüler 

WITTLICH. Am 27. August 2024 begrüßte die Schulgemeinschaft des Peter-Wust-Gymnasiums (PWG) 112 neue Schülerinnen und Schüler, die in den kommenden Jahren mit viel Spaß und Freude viel Neues lernen und Spannendes entdecken werden. Nach einem Gottesdienst in der Kirche in Lüxem startete die Einschulungsfeier in der fröhlich dekorierten Turnhalle des PWGs.



Zur Einstimmung überraschte die Klasse 6a unter der Leitung von Frau Butterbach die aufgeregten Kinder mit dem Lied “Freunde wie wir” und konnte damit schon direkt zeigen, dass es bei uns am PWG um viel mehr als nur ums Lernen geht. Im Anschluss daran begrüßte und beruhigte die Schulleiterin Frau Metzen-Mirz unter Mitwirkung einiger Sechstklässlerinnen und Sechstklässler alle Anwesenden, indem diese ihre erste „Jahresbilanz“ am PWG vortrugen. Ein kurzes Theaterstück der Theater-AG trug zur guten Stimmung bei, weil die Schülerinnen und Schülern einen lustigen Vorgeschmack auf das bekamen, was sie hier am PWG möglicherweise erwartet.

Anschließend wurde es richtig aufregend, denn es stand die Übergabe der Klassen an die jeweiligen Klassenlehrerinnen und -lehrer auf dem Programm: So werden in Zukunft die 5a von Frau Schneider und Herrn Praus, die Bläserklasse 5b von Frau Butterbach und Frau Dittgen, die 5c von Frau Teichmann und Herrn Geisen und die 5d von Frau Müller und Herrn Kröll als jeweils verantwortliche Lehrkräfte begleitet. Da die Kinder es kaum erwarten konnten, ihre Klassenräume kennenzulernen, wurden sie von den Klassenpatinnen und Klassenpaten gemeinsam mit den Klassenleitungsteams in ihre zukünftigen Klassenräume geführt. Für die zurückbleibenden Eltern fand das traditionelle Elterncafé statt, das alljährlich vom Schulelternbeirat organisiert wird. Neben dem SEB stellte sich mit dem Verein der Eltern und Freunde ein weiteres unverzichtbares Gremium für ein aktives und lebhaftes Schulleben vor.

Das Peter-Wust-Gymnasium Wittlich begrüßt die neuen Schülerinnen und Schüler ganz herzlich und wünscht ihnen viel Freude und Erfolg. Außerdem bedankt sich die gesamte Schulgemeinschaft bei allen Helferinnen und Helfern, die in Planung, Gestaltung, Auf- und Abbau zum Gelingen dieser schönen Veranstaltung beigetragen haben. (Quelle: Peter-Wust-Gymnasium Wittlich)