Brand in leerstehendem Einfamilienhaus in der Vulkaneifel

ORMONT. Am 12.8.2024 wurde gegen 7.00 Uhr eine Qualmentwicklung in einem leerstehenden Einfamilienhaus in Ormont festgestellt. Der Brand war durch die eingesetzten Feuerwehren schnell unter Kontrolle.

Gefahren für Personen und benachbarte Anwesen bestanden zu keiner Zeit. Nach den ersten Ermittlungen vor Ort wird von einem technischen Defekt als Brandursache ausgegangen. Im Einsatz waren die umliegenden Feuerwehren Ormont, Hallschlag, Kronenburg, Scheid und Stadtkyll, ein Rettungswagen sowie die Polizei Prüm und die Kriminalinspektion Wittlich. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)