++ Region: Temperaturen bis 36 Grad und Gewitter mit Starkregen ++

OFFENBACH. Nach einer in manchen Orten regelrecht tropischen Nacht geht es am Tag vor allem mit heftigen Niederschlägen weiter. Der Deutsche Wetterdienst hat für Rheinland-Pfalz und das Saarland zudem eine extreme Hitzewarnung ausgesprochen. Die Menschen müssen sich auf Temperaturen von bis zu 36 Grad einstellen. Die Luft ist schwül und zumindest am Vormittag ist es heiter.

Wetterumschwung mit Gewittern

Das ändert sich allerdings im Laufe des Tages: Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen verdrängen das sonnige Wetter. In der Nacht kühlt es immerhin etwas ab. Bei Tiefstwerten von 22 bis 17 Grad sind in manchen Gebieten weiterhin Gewitter und teilweise kräftige Schauer möglich.

Am Mittwoch steigen die Temperaturen wieder an. Die Höchsttemperaturen von 25 bis 31 Grad kommen zwar nicht an die Werte des Vortages heran, dennoch wird es sommerlich heiß. Dem DWD zufolge bringt das schwüle Wetter wieder Unwetter in Form von Gewittern, Starkregen und Hagel. In manchen Regionen könnten Sturmböen dazukommen.

Nachdem in der Nacht die Temperaturen wieder etwas zurückgegangen sind, erwarten die Meteorologen am Donnerstag ähnliche Werte wie am Vortag. Die Niederschläge lassen bis auf ein paar nach Osten abziehende Schauer nach. Teilweise lässt sich sogar die Sonne blicken. Zum Ende der Woche scheint es den Prognosen zufolge ähnlich freundlich zu werden. (Quelle: dpa)