Filialleiterin Pfefferspray direkt ins Gesicht gesprüht: Polizei schnappt dreiste Ladendiebin

NEUNKIRCHEN. Am 10.1.2024 verübte eine 37-jährige Täterin mehrere Diebstähle in diversen Geschäften in der Neunkircher Innenstadt und entwendete dabei u.a. mehrere Werkzeuge und Baumaschinen.

Im Verlaufe der letzten Tat wurde die Täterin von der Filialleiterin bei der Wegnahme beobachtet und daraufhin angesprochen. Bei dem Versuch, sie vor Ort bis zum Eintreffen der Polizei zu halten, trat die Beschuldigte die Flucht an. Da die Angestellte versuchte, die Täterin durch Festhalten zu sichern, setzte die Beschuldigte ein mitgeführtes Pfefferspray ein und versetzte der Geschädigten einen gezielten Sprühstoß in das Gesicht. So konnte sie im Besitz des Diebesgutes bleiben und flüchten. Die Geschädigte erlitt leichte Verletzungen in Form einer Reizung der Bindehäute und Atemwege.

Umfangreiche Ermittlungen der Polizeiinspektion Neunkirchen führten zur Überführung der Beschuldigten. So konnte am 14.2.2024 ein erwirkter Haftbefehl gegen die Täterin vollstreckt werden. Sie wurde im Anschluss der JVA zugeführt. (Quelle: Polizeiinspektion Neunkirchen)