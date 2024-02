DFB-Pokal Pokal-Halbfinale angesetzt: Das sind die Termine

FRANKFURT. Der DFB hat am Donnerstag die Pokal-Halbfinalspiele genau angesetzt. Zum Auftakt wird in Kaiserslautern oder Saarbrücken gespielt.

Das Halbfinale im DFB-Pokal der Männer beginnt am 2. April mit dem Duell zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem Sieger des Nachholspiels 1. FC Saarbrücken gegen Borussia Mönchengladbach. Das Spiel wird von der ARD live im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt. Sollte sich zuvor der Drittligist Saarbrücken durchsetzen, hätte er im Halbfinale gegen den Zweitligisten Lautern Heimrecht.

Am 3. April spielen dann Bayer Leverkusen und Fortuna Düsseldorf gegeneinander, hier überträgt das ZDF. Wie der Deutsche Fußball-Bund am Donnerstag mitteilte, werden beide Spiele um 20.45 Uhr ausgetragen und zudem auch vom Bezahlsender Sky übertragen.

Zuvor findet am 12. März um 20.30 Uhr (ZDF und Sky) noch das Viertelfinal-Nachholspiel zwischen dem Drittligisten Saarbrücken und dem Erstligisten Gladbach statt. Die Partie war in der vergangenen Woche wegen der Unbespielbarkeit des Platzes in Saarbrücken nach heftigen Regenfällen abgesagt worden. Das Pokalfinale in Berlin findet am 25. Mai statt.