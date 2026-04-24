++ TRIER: Zwei Verletzte bei Küchenbrand in Trier-Nord ++

TRIER – Durch brennendes Fett in einer Küche sind am Freitagnachmittag in Trier Nord zwei Personen verletzt worden.

Eine Person erlitt eine Rauchvergiftung, eine weitere Person zog sich leichte Brandverletzungen zu.

Die Feuerwehr löschte den Fettbrand, belüftete die Wohnung, versorgte die Verletzten und brachte sie zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Bei dem Brand wurde die Küche beschädigt, die Höhe des Schadens ist unklar.

Im Einsatz waren rund 35 Einsatzkräfte der Wachen 1 und 2 der Berufsfeuerwehr mit dem A-Dienst als Führung, die Freiwillige Feuerwehr Kürenz sowie diePolizei Trier.