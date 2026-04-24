++ TRIER: Zwei Verletzte bei Küchenbrand in Trier-Nord ++

0
Feuerwehr und Polizei vor Ort in Trier-Nord: Beim Küchenbrand in dem Mehrfamilienhaus wurden zwei Personen verletzt. Foto: Berufsfeuerwehr Trier

TRIER – Durch brennendes Fett in einer Küche sind am Freitagnachmittag in Trier Nord zwei Personen verletzt worden.

Eine Person erlitt eine Rauchvergiftung, eine weitere Person zog sich leichte Brandverletzungen zu.

Die Feuerwehr löschte den Fettbrand, belüftete die Wohnung, versorgte die Verletzten und brachte sie zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Bei dem Brand wurde die Küche beschädigt, die Höhe des Schadens ist unklar.

Im Einsatz waren rund 35 Einsatzkräfte der Wachen 1 und 2 der Berufsfeuerwehr mit dem A-Dienst als Führung, die Freiwillige Feuerwehr Kürenz sowie diePolizei Trier.

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.