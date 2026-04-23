Luxemburg: Dealer verschluckt Drogenplomben – Festnahme im Bahnhofsviertel

LUXEMBURG/STADT – Am heutigen Donnerstagmorgen, 23.04.2026, wurde eine Polizeistreife in der Rue de Strasbourg im hauptstädtischen Bahnhofsviertel auf einen Mann aufgrund seines verdächtigen Benehmens aufmerksam.

Da der Verdacht bestand, dass es sich um einen Drogendealer handeln könnte, wurde er einer Kontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle tätigte er verdächtige Mundbewegungen. Da er möglicherweise Drogen geschluckt haben könnte, wurde er einer Scanneruntersuchung unterzogen, die positiv verlief.

Des Weiteren konnten bei der Körperdurchsuchung außerdem ein Mobiltelefon und Bargeld sichergestellt werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Tatverdächtige festgenommen und am Nachmittag des 23.04.2026 einem Untersuchungsrichter vorgeführt.