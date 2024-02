Parteitag der Freien Wähler in Bitburg: Verkehrsbehinderungen durch Kundgebungen erwartet

BITBURG. Am 17. Februar 2024 findet in der Stadthalle in Bitburg ganztägig der Bundesparteitag der Freien Wähler statt. In diesem Zusammenhang wurden der Versammlungsbehörde der Kreisverwaltung Bitburg-Prüm sowie der Polizei Bitburg Versammlungen angemeldet, welche auf dem Parkplatz „Grüner See“ und auf dem „Robert-Schumann-Platz“ stattfinden werden.

Die Versammlung auf dem „Grünen See“ ist für den Zeitraum von 10.00 Uhr bis ca. 18.00 Uhr angemeldet, die Versammlung auf dem Robert-Schuman-Platz von 18.00 Uhr bis ca. 21.00 Uhr. Im Kontext der Versammlungslage am Robert-Schuman-Platz wurden sogenannte Sternfahrten von Landwirten und Transporteuren angemeldet (lokalo.de berichtete). Die Versammlungsteilnehmer beabsichtigten, von verschiedenen Orten im Eifelkreis mit zahlreichen Fahrzeugen, jeweils in Kolonnenfahrt, nach Bitburg anzureisen.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer treffen sich mit ihren Fahrzeugen grundsätzlich um 15.00 Uhr an den folgenden Sammelpunkten:

– Sinspelt am Gewerbegebiet

– Anschlussstelle Helenenberg an der B51

– Badem am Gewerbegebiet

– Ausstellungsgelände in Prüm

– in der Ortschaft Hillesheim

– Weißenhof/Winterspelt

Als festgelegte Anfahrtsstrecken sollen die B51 in Höhe Meilbrück (Konvoi vom Helenenberg), die B50 (Konvoi von Sinspelt und Konvoi von Badem), die Nimstalstrecke L5 (Konvoi von Prüm und Konvoi von Weißenhof) und die Nebenstrecke L32 (Konvoi Hillesheim) genutzt werden. Während der Kolonnenfahrten zur Anreise nach Bitburg ist daher auf den beschriebenen Streckenabschnitten mit temporären Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen. Gleiches gilt für die Anfahrtstrecken zu den Sammelpunkten vor Beginn der Fahrten sowie nach Beendigung der Versammlung in Bitburg, wenn die teilnehmenden Fahrzeuge die individuelle Rückreise antreten. Darüber hinaus wird die Mötscher Straße in Bitburg stadtauswärts in der Zeit von 16.00 bis 22.00 Uhr gesperrt sein und als Aufstellfläche der Versammlungsteilnehmer genutzt. Die Umleitung führt über den Südring, Einfahrt REWE „Jan Müller“.

Neben der Mötscher Straße wird auch die B257 Höhe Römermauer innerorts aufgrund der Versammlungslage „Grüner See“ in der Zeit von 9.30 bis 20.30 Uhr vollgesperrt sein (lokalo.de berichtete). Die Umleitung erfolgt über den Görenweg und den Rautenberg. Weitere Abstellmöglichkeiten für Traktoren werden bei der Firma „Alff“ vorgehalten und mittels Shuttleservice in die Stadt ergänzt.

Die Versammlungen werden durch Polizeikräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Versammlungsbehörde sowie der Stadt Bitburg begleitet. Gemeinsam gewährleisten die Behörden die störungsfreie Ausübung des Rechts auf Versammlungsfreiheit, ermöglichen zugleich die Durchführung des Bundesparteitages der Freien Wähler und reduzieren die Beeinträchtigungen für Unbeteiligte auf ein Minimum. Die Polizei Bitburg bittet alle Verkehrsteilnehmer um besondere Rücksicht, ständige Vorsicht und um Verständnis für die kurzzeitigen und unvermeidbaren Verkehrsbeeinträchtigungen und gibt die folgenden Hinweise: Wenn möglich, planen Sie beabsichtigte Fahrten auf den genannten Strecken zu der genannten Zeit um und verlegen Sie geeignet Termine auf einen anderen Tag. Innerhalb der Stadt Bitburg sollten Sie möglichst auf die Nutzung von Kraftfahrzeugen verzichten. Zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichen Sie Ihre Ziele vielleicht sogar schneller.

Die teilnehmenden Fahrzeuge werden auf den Kreis-, Land- und Bundesstraßen langsam und in Konvois fahren. Bitte rechnen Sie mit plötzlich auftauchenden Hindernissen durch diese Fahrzeugkolonnen. Fahren Sie daher vorsichtig, passen Sie Ihre Geschwindigkeit an und überholen Sie nicht oder nur dann, wenn es gefahrlos möglich ist. Stellen Sie sich auf temporäre Verkehrsbehinderungen und möglicherweise Rückstaus ein. Beachten Sie die geänderten Straßenführungen und -sperrungen und leisten Sie den Weisungen der Polizei und ggf. der Feuerwehr Folge. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)