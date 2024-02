RLP: Azubis kritisieren Qualität der Ausbildung – Betriebe stöhnen über schulische Leistungen

MAINZ. Wie ist es um die Qualität der Ausbildung in Rheinland-Pfalz bestellt? Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) will an diesem Donnerstag (10 Uhr) in Mainz die Situation aus Sicht der Berufsanfänger schildern.

Fast 800 Auszubildende aus 20 Berufen wurden für den Ausbildungsreport des Gewerkschaftsbundes befragt. DGB-Landeschefin Susanne Wingertszahn und Bezirksjugendsekretärin Maria Leurs wollen die Ergebnisse für Rheinland-Pfalz präsentieren. Zum Start ins Ausbildungsjahr 2023 im vergangenen Herbst hatte es in Rheinland-Pfalz noch 8500 offene Stellen gegeben. (Quelle: dpa)