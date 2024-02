Bundesparteitag der Freien Wähler in Bitburg: B257 wegen Gegenprotest gesperrt

BITBURG. Wegen einer Versammlung „Gegenprotest Bundesparteitag Freie Wähler“ muss die Straße „Römermauer“ (B257) in der Bitburger Innenstadt am Samstag, dem 17. Februar 2024, in der Zeit von 9.30 Uhr bis 20.30 Uhr gesperrt werden.

Auch der Parkplatz „Grüner See“ ist gesperrt und darf nur von Fahrzeugen mit einem entsprechenden Parkausweis genutzt werden. Über die Straßen „Görenweg“ und „Rautenberg“ wird eine Umleitung eingerichtet. Für die Anlieger aus der Schakengasse wird Anliegerverkehr ermöglicht.

Laut einem Bericht des Trierischen Volksfreunds wird auch der Bundesvorsitzende der Freien Wähler, Hubert Aiwanger, an dem Parteitag teilnehmen. Er war wegen eines antisemitischen Flugblattes, das er als Jugendlicher besessen haben soll, in die Kritik geraten.

Das „Offene Antifaschistische Treffen Trier“ (OAT) hat zu einer Protestkundgebung auf dem Parkplatz „Grüner See“ aufgerufen. Aiwagner selbst will zusammen mit dem Fraktionsvorsitzenden der Freien Wähler im rheinland-pfaälzischen Landtag, Joachim Streit, auf einer Demonstration des Zusammenschlusses „Mittelstand macht mobil“ sprechen. (Quelle: Stadtverwaltung Bitburg, Trierischer Volksfreund)